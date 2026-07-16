Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı
Malatya'da bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 9 zanlı tutuklandı.
Malatya'da bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 9 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu 9 şüphelinin üzerinde, ikametlerinde ve 2 araçta arama yaptı.
Aramalarda, 3026 sentetik ecza hap, 80 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.