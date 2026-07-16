Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Malatya'da bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 9 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Malatya'da bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 9 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik fiziki takip sonucu 9 şüphelinin üzerinde, ikametlerinde ve 2 araçta arama yaptı.

        Aramalarda, 3026 sentetik ecza hap, 80 gram sentetik uyuşturucu ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 9 şüpheli, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        Nurdan Eriş: 2018'de evlendik, beni kullandı
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        ÖTV’de 4x4 dönemi
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Messi ve bebek Yamal 19 yıl sonra rakip!
        Hapis cezası bulunan hükümlüden, komşusuna ilginç rica
        Hapis cezası bulunan hükümlüden, komşusuna ilginç rica
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Soluğu tatilde aldı
        Soluğu tatilde aldı
        Trump portreli altın para basılacak
        Trump portreli altın para basılacak
        Şampuan aslında saç için doğmadı!
        Şampuan aslında saç için doğmadı!
        MSB'den S-400 açıklaması
        MSB'den S-400 açıklaması
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        AYM'den noter kararı! İptal edildi
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        "Böyle karakterleri oynamak çok keyifli"
        'Ölüm yolu'ndan daha tehlikeli!
        'Ölüm yolu'ndan daha tehlikeli!
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Arjantin ceza riskiyle karşı karşıya!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Tam 70 sene demir bir kapsülde yaşadı!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Kafesteki gizemli ayak izi!
        Aşıkların romantik tatili
        Aşıkların romantik tatili
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Bir nesli G.Saraylı yaptı!
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        G.Saray'da rota Ukrayna!
        G.Saray'da rota Ukrayna!
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz
        Bakan Fidan Ukrayna'da: Masaya dönülmesini destekliyoruz

        Benzer Haberler

        Malatya'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü
        Malatya'da iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü
        Malatya Yeşilyurt Spor, Koray Uzun'u kadrosuna kattı
        Malatya Yeşilyurt Spor, Koray Uzun'u kadrosuna kattı
        Başkan Er: "15 Temmuz, milletimizin iman ve cesaretle yazdığı demokrasi des...
        Başkan Er: "15 Temmuz, milletimizin iman ve cesaretle yazdığı demokrasi des...
        Bakan Kurum'un ismi Malatya'da oy birliği ile bir caddeye verildi
        Bakan Kurum'un ismi Malatya'da oy birliği ile bir caddeye verildi
        Yeşilyurt'ta 'Yaz Akşamları' coşkusu
        Yeşilyurt'ta 'Yaz Akşamları' coşkusu
        Darende'de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü coşkuyla anıldı
        Darende'de 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü coşkuyla anıldı