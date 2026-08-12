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        Malatya'da yük treninin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 16:57 Güncelleme:
        Malatya'da yük treninin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı

        Malatya’nın Hekimhan ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Sivas yönünden gelen yük treni Karapınar mevkisindeki hemzemin geçitte Akif Karataş (54) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyona çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Karataş, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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