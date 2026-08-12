Malatya'da yük treninin kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı.
Giriş: 12.08.2026 - 16:57 Güncelleme:
Malatya’nın Hekimhan ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonun sürücüsü yaralandı.
Sivas yönünden gelen yük treni Karapınar mevkisindeki hemzemin geçitte Akif Karataş (54) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyona çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Karataş, sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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