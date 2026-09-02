Malatya'da Zabıta Teşkilatının 200. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mehmet Hanifi Acar da zabıtanın vatandaşın huzur ve güveninin koruduğunu ifade etti.

Kentteki bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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