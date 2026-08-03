Malatya'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 EC 961 plakalı otomobil, 01 BH 544 plakalı tır ve 44 BL 055 plakalı otomobil, Güzelköy Mahallesi'nde çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.