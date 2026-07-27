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        Malatya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 00:19 Güncelleme:
        Malatya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        L.P. yönetimindeki 44 AFN 371 plakalı minibüs, Kuluncak Kavşağı'nda Adem Nacar'ın kullandığı 44 ADR 579 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılan Adem Nacar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Hafif yaralanan minibüs sürücüsü ise ayakta tedavi edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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