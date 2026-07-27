Malatya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. L.P. yönetimindeki 44 AFN 371 plakalı minibüs, Kuluncak Kavşağı'nda Adem Nacar'ın kullandığı 44 ADR 579 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ve ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırılan Adem Nacar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralanan minibüs sürücüsü ise ayakta tedavi edildi.

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