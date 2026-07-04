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        Malatya'nın Pütürge ilçesindeki orman yangını söndürüldü

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 20:46 Güncelleme:
        Malatya'nın Pütürge ilçesindeki orman yangını söndürüldü

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Örmeli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına AFAD, jandarma, itfaiye ile orman işletme ve bölge müdürlüklerinden 38 araç ile 126 personel müdahale etti.


        Bir yangın söndürme helikopteri de ekiplere havadan destek verdi.

        Ekipler, yangını sabah saatlerinde söndürerek soğutma çalışmalarına başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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