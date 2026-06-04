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        Mevsimlik tarım işçilerine konforlu barınma merkezi

        YETER ERDİNE - Kayısı hasadının yaklaştığı Malatya'da, mevsimlik tarım işçileri için hem konaklama hem eğitim hem de sağlık hizmetlerinin verileceği barınma merkezi inşa edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 11:00 Güncelleme:
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        Mevsimlik tarım işçilerine konforlu barınma merkezi

        YETER ERDİNE - Kayısı hasadının yaklaştığı Malatya'da, mevsimlik tarım işçileri için hem konaklama hem eğitim hem de sağlık hizmetlerinin verileceği barınma merkezi inşa edildi.

        Akçadağ ilçesinde yapılan kompleks yerleşkeden oluşan merkezde, 100 çadır kapasiteli konaklama alanı, 8 duş, 16 tuvalet, çamaşırhane, çocuk oyun alanı, voleybol ve basketbol sahası, dinlenme alanları, eğitim ve sağlık merkezleri yer alıyor.

        Merkezle barınma standardının yükselmesi, sağlık ve hijyen koşullarının iyileştirilmesi, çocukların sosyal gelişiminin desteklenmesi ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin güçlenmesi amaçlanıyor.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, kentin sanayi şehri olmasının yanında güçlü bir tarım ili de olduğunu söyledi.

        Kentin "dünya kayısı başkenti" diye anıldığını hatırlatan Yavuz, "Yaklaşık her yıl 100 ila 120 bin ton civarında kuru kayısı üreten, dünya piyasasında da dominant yerini koruyan çok önemli bir ürüne sahibiz. Bunun dışında elbette tahıl ve diğer endüstriyel tarım ürünleri de yetiştiriyoruz. Ayrıca hayvancılık da yine başat sektörlerden bir tanesi. Yaklaşık 400 bine yakın küçükbaş hayvan ve 2 bine yakın büyükbaş hayvan varlığına sahibiz." dedi.

        - Kayısı hasadı döneminde 15-25 bin mevsimlik işçi geliyor

        Ay sonu itibarıyla kayısı hasadının başlayacağına dikkati çeken Yavuz, şöyle konuştu:

        "Kayısı ve diğer tarım ürünlerinin yetiştirilmesi itibarıyla bölge illerinden ilimize mevsimlik tarım işçileri geliyor. Bu rakam yıllar itibarıyla 15 ile 25 bin arasında değişiyor. Göreve başladığımız andan itibaren bu eksikliği tespit ederek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza konuyu arz ettik. Dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan ve Bakanlığımızın desteğiyle, Valiliğimizin koordinasyonunda ile Akçadağ ilçesi sınırları içinde mevsimlik tarım işçileri için geçici konaklama merkezi inşa ettik."

        - Çocuklar eğitimden kopmayacak

        Merkezde mevsimlik işçilerin çocuklarına yaz aylarında destekleyici eğitimler verileceğini ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:

        "Çocuklarımızın sağlığa erişimlerini kolaylaştırmak, özellikle kadınlarımızın KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) dahil olmak üzere diğer sağlık imkanlarından istifade etmesini sağlamak, temiz suya, banyo ihtiyaçlarını karşılamaya, çocuk ve gençlerimizin spor yapmalarına müsait alanlara kadar sosyal donatılarıyla modern bir konaklama merkezini hayata geçirdik. Şu andan itibaren misafir kabul etmeye başlayacak bir aşamaya getirdik. Yakında resmi açılışını da gerçekleştirmiş olacağız. Öncelikle ilimize gelen mevsimlik tarım işçilerine böyle bir imkanın sunulması gerçekten ilimizde ilk olması bakımından son derece önemli bir husus olarak görüyoruz. Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi'ni diğer ilçelerimizde de çoğaltarak, gelecek geçici tarım işçilerinin daha konforlu, daha modern, daha insani koşullarda barınmalarını sağlayacak tedbirleri almaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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