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        Pütürge'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Pütürge'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

        Örmeli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına,1 maksatlı itfaiye aracı, 1 itfaiye ilk müdahale aracı, 1 orman arazözü, 1 orman ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 7 itfaiye personeli ve 8 orman işçisi ile müdahale ediliyor.

        Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ait 32 tonluk su tankeri ile 3 ekip de yangına müdahale etmek üzere bölgeye nakledildi.

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