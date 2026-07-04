Pütürge'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.



Örmeli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına,1 maksatlı itfaiye aracı, 1 itfaiye ilk müdahale aracı, 1 orman arazözü, 1 orman ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 7 itfaiye personeli ve 8 orman işçisi ile müdahale ediliyor.



Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ait 32 tonluk su tankeri ile 3 ekip de yangına müdahale etmek üzere bölgeye nakledildi.

