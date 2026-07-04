Pütürge'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Örmeli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına,1 maksatlı itfaiye aracı, 1 itfaiye ilk müdahale aracı, 1 orman arazözü, 1 orman ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 7 itfaiye personeli ve 8 orman işçisi ile müdahale ediliyor.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığına ait 32 tonluk su tankeri ile 3 ekip de yangına müdahale etmek üzere bölgeye nakledildi.
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