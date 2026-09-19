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        Sağlıklı Çocuk Festivali'nin ikinci durağı Malatya oldu

        Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Sağlıklı Çocuk Festivali'nin ikinci durağı Malatya oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 20:12 Güncelleme:
        Sağlıklı Çocuk Festivali'nin ikinci durağı Malatya oldu

        Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Sağlıklı Çocuk Festivali'nin ikinci durağı Malatya oldu.

        Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Kenan Volkan Demirel, 100. Yıl Kent Parkı'nda düzenlenen festivalin açılışında yaptığı konuşmada festivalin amacının sağlıklı yaşamı çocuklar için anlaşılır ve eğlenceli hale getirmek olduğunu söyledi.

        Çocukken öğrenilmiş her doğru davranışı geleceğe atılmış sağlam bir adım olarak gördüklerini aktaran Demirel, "Acil durumda bir çocuğun '112'yi aramalıyım' demesi, dişlerini fırçalamayı her gün kendine bir rutin haline getirmesi, aile hekimini tanıması, kendini iyi hissetmediğinde bunu ailesi ile paylaşabilmesi. Bunların hepsi, oldukça önemli. Bunların hepsi sağlıklı yaşam için küçük ama çok değerli adımlar. Doğru bilgiyi bilmek önemli asıl önemli olan ise o bilgiyi hayata geçirebilmektir. Biz de bu festivalle çocuklarımızın sağlık okuryazarlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

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        Vali Seddar Yavuz, ülkenin sağlık alanında büyük bir devrim yaptığını vurguladı.

        Sağlıklı toplumun sağlıklı bireylerle mümkün olacağını dile getiren Yavuz, "Artan obezite sağlık sorunuyla Türkiye'de artık yüzleşiyor. O nedenle Sağlık Bakanlığının bu çalışmasını çok değerli ve kıymetli buluyorum." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca da selamlama konuşması yaptı.

        Festival kapsamında kurulan stantlarda çocuklara sağlıklı yaşam konusunda bilgi verildi.

        Programa Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

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        İki gün sürecek festival yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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