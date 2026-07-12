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        Türkiye'nin kuru kayısı ihracatı yılın ilk yarısında 115 milyon doları aştı

        OKAN COŞKUN - Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 115 milyon 248 bin dolarlık kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Türkiye'nin kuru kayısı ihracatı yılın ilk yarısında 115 milyon doları aştı

        OKAN COŞKUN - Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 115 milyon 248 bin dolarlık kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi.

        Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tesciline sahip Malatya kayısısı, geçen yıl yaşanan zirai dona rağmen kent ekonomisine katkısını sürdürüyor.


        Bu yıl ihracatçılar, yılın ilk 6 ayında 12 bin 844 ton kayısı ihraç ederken, 115 milyon 248 bin dolar gelir elde etti.

        Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl 12 Nisan'da yaşanan zirai don nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşanmasına rağmen stoklardaki ürünlerle ihracatın sürdürüldüğünü söyledi.

        Ocak-haziran dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özcan, "İlk 6 aya baktığımız zaman 12 bin 844 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik, 115 milyon 248 bin dolar da gelir elde etmiş olduk. Fiyat ortalamalarımıza baktığımız zaman son 10 yılın en yüksek ihracat ortalamalarını görüyoruz. 9 doların üzerinde bir ihracat ortalaması söz konusu." dedi.

        - İhracatta yeni dönem 1 Ağustos'ta başlıyor

        Özcan, yaş kayısı hasadının sürerken kurutmalık ürünlerin de işlenerek depolara alınmaya başlandığını ifade etti.

        Üreticilere ve ihracatçılara hayırlı bir sezon dileyen Özcan, şunları kaydetti:

        "Bu yıl yeni mahsul ve hasat dönemimiz başladı. Stoklarda kalan ürünlerde sona geldik. 1 Ağustos itibarıyla yeni ihracat dönemi açılacak ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu yıl kaybettiğimiz pazarlarla ilgili yoğun mücadele vereceğiz. Orta Asya krizini aşacağız ve yolumuza devam edeceğiz."

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