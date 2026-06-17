Yeni Malatya çarşısında kümelenme dönemi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilen Yeni Malatya Çarşısı'nda iş yerlerinin belirli sektörlerde kümelenmesini öngören "Sektörel Yerleşim ve Kümelenme Paftası"nı kabul etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, benzer iş kollarının aynı bölgelerde yer almasıyla vatandaşların ürün ve hizmetlere daha kolay ulaşması, ticari hareketliliğin artırılması hedefleniyor. Düzenleme, çarşının zemin katları ile ticari bağımsız bölüm bulunan birinci katlarında uygulanacak.



Yerleştirme süreçlerinde sektörel uyum, çevresel etkiler, sağlık, hijyen ve güvenlik kriterleri dikkate alınacak.





Canlı hayvan ticareti, pet shop ve akvaryumcular hariç olmak üzere demircilik, ağır metal ve deri işleme, tekstil atölyeleri ile yüksek riskli sanayi faaliyetlerine çarşıda izin verilmeyecek.



Karara göre, teknik şartları sağlayan uygun bölümlerde pide ve lahmacun fırınları planlanabilecek. Çarşıdaki cephe, tabela ve kent estetiğine ilişkin düzenlemeler ise Kent Estetik Kurulu tarafından değerlendirilecek.

