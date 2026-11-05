Yeşilyurt Belediyesi'nden özel çocuklara atlı terapi

Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Otizm Yaşam ve Destek Merkezi, özel ihtiyaçlı çocukların sosyal hayata katılımını destekleyen etkinliklerine devam ediyor. Merkezden yararlanan çocuklar ve aileleri, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Atlı Sporlar Uygulama ve Araştırma Merkezini ziyaret ederek doğayla ve atlarla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Yeşilyurt Belediyesi, Otizm Yaşam ve Destek Merkezi aracılığıyla özel ihtiyaçlı çocukların sosyal, kültürel ve eğitsel gelişimlerine katkı sunan etkinlikler düzenleyerek onların hayatın her alanında daha aktif yer almalarını desteklemeyi sürdürüyor.

REKLAM

Bu kapsamda, Beylerderesi Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren Otizm Yaşam ve Destek Merkezi'nden araçlarla alınan çocuklar ve aileleri, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Atlı Sporlar Uygulama ve Araştırma Merkezine götürüldü.

Çiftlik alanını gezen çocuklar, yarış atlarını ve diğer atları yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaret kapsamında düzenlenen hipoterapi (at destekli terapi) etkinliğinde atlarla bir araya gelen çocuklar, keyifli ve heyecan dolu anlar yaşadı. Çiftlik yetkilileri tarafından çocuklara atların özellikleri, bakımları ve yetiştirilme süreçleri hakkında bilgiler de verildi.

REKLAM

Çocukların yeni deneyimler kazanmasına, farklı canlıları tanımasına ve sosyal etkileşim becerilerini geliştirmesine katkı sağlayan ziyaret, renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu. Ailelerin de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de unutamayacakları güzel anılar biriktirdi.