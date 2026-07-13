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        AK Parti Manisa Milletvekili Arınç, Demirci'de yatırımları inceledi

        AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Demirci ilçesinde yapımı tamamlanan ve çalışmaların devam ettiği projeleri yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 09:18 Güncelleme:
        AK Parti Manisa Milletvekili Arınç, Demirci'de yatırımları inceledi

        AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Demirci ilçesinde yapımı tamamlanan ve çalışmaların devam ettiği projeleri yerinde inceledi.

        ​Milletvekili Arınç, ilk olarak yapımı tamamlanan yeni spor tesisini gezdi, ardından Demirci Belediyesince restorasyonu devam eden Hisar Kaplıcalarındaki çalışmaları yerinde gördü.

        ​İlçede inşası süren sosyal ve sportif alanları da ziyaret eden Arınç, Gençlik Merkezi, Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi Spor Salonu ve Fatih Ortaokulu Spor Salonu inşaat alanlarında incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

        AK Parti ​Manisa Milletvekili Mücahit ​Arınç ve beraberindeki heyet, ilçedeki konut ihtiyacını karşılamaya yönelik yürütülen ve fiziki gerçekleşme oranı yüzde 92'ye ulaşan TOKİ Demirci 2. Etap konutları inşaat alanını da ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

        Arınç, son olarak Bardakçı Mahallesi'nde düzenlenen geleneksel mahalle hayrına katıldı.

        Arınç'ın ziyaretlerine Belediye Başkanı Erkan Kara, AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün ve AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband da eşlik etti.

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