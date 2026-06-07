Alaşehir'de hafif ticari araç ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. M.Ö. (38) yönetimindeki 34 PLJ 199 plakalı hafif ticari araç, Denizli-İzmir kara yolu Yeniköy Mahallesi mevkiinde H.H. (63) idaresindeki 25 AHE 478 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle traktör şarampole devrildi, hafif ticari araçta bulunan bazı kişiler araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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