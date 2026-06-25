Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Alaşehir'de sağlıklı hayat merkezi hizmetleri tanıtıldı

        Alaşehir'de sağlıklı hayat merkezi hizmetleri tanıtıldı

        Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, sağlıklı hayat merkezi hizmetlerinin tanıtılması ve toplumda sağlık bilincinin artırılması amacıyla bilgilendirme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Alaşehir'de sağlıklı hayat merkezi hizmetleri tanıtıldı

        Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, sağlıklı hayat merkezi hizmetlerinin tanıtılması ve toplumda sağlık bilincinin artırılması amacıyla bilgilendirme başlatıldı.

        Merkezdeki bilgilendirme toplantısına çeşitli meslek gruplarından katılım sağlandı.


        İlçe Sağlık Müdürü Fatma Seven, amaçlarının vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak olduğunu ifade etti.

        Seven merkezde diyetisyenlik, psikososyal destek, fizyoterapi ve çocuk gelişimi alanlarında ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulduğunu belirtti.

        Vatandaşların MHRS, ALO 182, aile hekimleri aracılığıyla veya doğrudan randevu alabileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Irak OPEC'ten ayrılacak mı?
        Irak OPEC'ten ayrılacak mı?
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        "638 faili meçhul dosya ile ilgileniyoruz"
        "638 faili meçhul dosya ile ilgileniyoruz"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt

        Benzer Haberler

        Öğretmenler sahneye çıktı, Alaşehir tek ses oldu
        Öğretmenler sahneye çıktı, Alaşehir tek ses oldu
        Başkan Akın: "Biz Turgutlu için varız"
        Başkan Akın: "Biz Turgutlu için varız"
        Yunusemre LGS ve TYT kurs kayıtları başladı
        Yunusemre LGS ve TYT kurs kayıtları başladı
        Başkan Şimşek, oruç açma programına katıldı
        Başkan Şimşek, oruç açma programına katıldı
        Akhisar'ın 27 yıllık altyapı hasreti sona eriyor
        Akhisar'ın 27 yıllık altyapı hasreti sona eriyor
        Alaşehir'de öğretmenler konser verdi
        Alaşehir'de öğretmenler konser verdi