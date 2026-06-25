Alaşehir'de sağlıklı hayat merkezi hizmetleri tanıtıldı

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, sağlıklı hayat merkezi hizmetlerinin tanıtılması ve toplumda sağlık bilincinin artırılması amacıyla bilgilendirme başlatıldı.



Merkezdeki bilgilendirme toplantısına çeşitli meslek gruplarından katılım sağlandı.





İlçe Sağlık Müdürü Fatma Seven, amaçlarının vatandaşların koruyucu sağlık hizmetlerinden daha fazla yararlanmasını sağlamak olduğunu ifade etti.



Seven merkezde diyetisyenlik, psikososyal destek, fizyoterapi ve çocuk gelişimi alanlarında ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulduğunu belirtti.



Vatandaşların MHRS, ALO 182, aile hekimleri aracılığıyla veya doğrudan randevu alabileceği kaydedildi.

