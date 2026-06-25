Ani kalp durmalarına karşı üretilen yerli cihaz Manisa'da hizmete sunuldu

Manisa'da, ani kalp durmalarında sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşıncaya kadar geçen sürede kullanılmak üzere insan yoğunluğunun bulunduğu alanlara Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları yerleştirildi.





İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ASELSAN tarafından üretilen ve temel ilk yardım bilgisi alan kişilerin kullanabileceği OED cihazı, Cumhuriyet Meydanı, Manolya Meydanı ve Atatürk Kent Parkı'nda hizmete alındı.





Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, ani kalp durmalarında ilk dakikalarda gerçekleştirilen müdahalenin hayati önem taşıdığını belirtti.



Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşıncaya kadar geçen kritik sürede OED cihazlarının önemli katkı sağlayacağını ifade eden Zeren, vatandaşların yaşam güvenliğini artırmaya yönelik bu cihazların kentte hizmete sunulduğunu kaydetti.



Cihazların sesli ve görsel yönlendirmelerle kullanıcıya rehberlik ettiğini aktaran Zeren, sistemin hastanın kalp ritmini analiz ederek gerekli durumlarda müdahale sürecini desteklediğini bildirdi.



Yerli ve milli sağlık teknolojilerinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkati çeken Zeren, şu ifadeleri kullandı:



"Ülkemizin kendi imkanlarıyla geliştirdiği sağlık teknolojilerinin sahada kullanılması hem sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hem de teknolojik bağımsızlık açısından büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda konumlandırılan OED cihazlarıyla ani kalp durmalarına bağlı can kayıplarının azaltılmasını ve acil sağlık hizmetlerine erişimin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz."

