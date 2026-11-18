Olay, saat 14.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde bulunan ve başkasına ait olan zeytinlikteki hayvan damında oyun oynayan İbrahim Öz'ün üzerine duvar çöktü. Gürültüyü duyarak dışarı çıkan Ertan Öz, enkaz altında kalan oğlunu kurtarmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altından çıkarılan İbrahim Öz’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İbrahim Öz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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