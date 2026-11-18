Şehzadeler Belediyesi, Kent Konseyi ve Manisa Diş Hekimleri Odası iş birliğiyle kreş öğrencilerine ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi. Diş Hekimi Faruk Tomruk’un eğlenceli anlatımıyla doğru diş fırçalama yöntemlerini öğrenen çocuklara diş fırçası, diş macunu ve bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Şehzadeler Belediyesi, çocuklarda erken yaşta ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşturulması amacıyla kreş öğrencilerine yönelik eğitim etkinliği düzenledi.

Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler Kent Konseyi ve Manisa Diş Hekimleri Odası iş birliğiyle Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, belediyeye bağlı kreşlerde eğitim gören çocuklar ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirildi.

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Diş Hekimi Faruk Tomruk tarafından verilen eğitimde minikler, diş sağlığının önemi, doğru diş fırçalama yöntemleri ve ağız bakımında dikkat edilmesi gereken konuları öğrendi. Çocukların ilgisini çeken eğlenceli anlatımla gerçekleştirilen eğitimde, küçük yaşlarda kazanılan ağız ve diş sağlığı alışkanlıklarının önemi anlatıldı.

Etkinlik kapsamında çocuklara diş sağlığı konusunda bilgilendirici broşürlerin yanı sıra diş macunu ve diş fırçası hediye edildi. Programa Şehzadeler Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri ile Manisa Diş Hekimleri Odası Başkan Yardımcısı Sevgül Bora da katıldı.

Etkinlikle çocukların öğrendikleri doğru ağız ve diş bakımı alışkanlıklarını günlük yaşamlarında uygulamaları ve diş sağlığı konusunda erken yaşta bilinç kazanmaları hedeflendi.