Ağaçların daha sağlıklı gelişimini desteklemek ve yeşil alanların estetik görünümünü korumak amacıyla gerçekleştirilen budama çalışmalarının, Yunusemre ilçesinin tamamında sürdürüleceği bildirildi.

Yunusemre Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların son adresi Akmescit Mahallesi oldu. Ekipler, mahalledeki ağaçlarda budama çalışması yaparken, budama sonrasında çevreye yayılan yaprakları da temizleyerek çevre düzenlemesini gerçekleştirdi.

Yunusemre Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alanların bakımını sürdürürken, ağaç budama çalışmalarından elde edilen odunları da ihtiyaç sahibi vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak için değerlendirecek.

Yunusemre Belediyesi, Akmescit Mahallesi’nde ağaç budama ve çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi. Budama sırasında elde edilen odunların ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımı olarak ulaştırılacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.