Manisa'nın Soma ilçesi ile İzmir'in Bergama ve Dikili ilçelerinde tefecilik yaptıkları belirlenen 10 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda silah, cep telefonu ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Soma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda vatandaşlara yüksek faiz karşılığında borç para vererek tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

10 Kasım tarihinde Manisa'nın Soma ilçesi ile İzmir'in Bergama ve Dikili ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.

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Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 av tüfeği, 4 şarjör, 7 cep telefonu, 1 ajanda ve çok sayıda senet ele geçirildi.

TCK 241 kapsamında tefecilik suçundan gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.