Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma sanayisinde 2012 yılından bu yana 56 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, bunun 30 milyar doların üzerindeki bölümünün son 3 yılda yapıldığını belirterek, Manisa'da 95 firmanın savunma sanayisi kuruluşlarıyla çalıştığını ve yaklaşık 153 milyon dolarlık iş hacmine ulaşıldığını söyledi.

Savunma Sanayii İl Buluşmaları, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımıyla Manisa'da gerçekleştirildi. Bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Manisa Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (MANSA) Başkanı Cihangir Cebeci, derneğin kuruluş amacı ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Manisa'da savunma sanayisine yönelik farklı sektörleri bir araya getiren bir kümelenme oluşturmayı hedeflediklerini belirten Cebeci, şöyle konuştu: "Bizim asıl amacımız Manisa'da bir dernek kurmak değil, farklı bir kümelenme oluşturmaktı. Savunma sanayisinde Cumhurbaşkanımızın özellikle son 5 yıldaki vizyonunu bir vatani görev olarak değerlendirerek hepimiz bir yapı oluşturmaya çalıştık. Biz bu işe girerken arkadaşlarımıza, ‘Dernek kuracaksak bu işe girmeyelim.' dedik. Kurumsal bir şirket gibi, komitelerden oluşan bir yapı oluşturduk. Ege Bölgesi'nde gerçekten böyle bir açık vardı. Biz birkaç sektörle sınırlı kalmadık, 20 sektörü bir araya getirdik. Ham maddeden son ürüne, paketlemeye kadar bütün sektörleri yapımızın içine aldık. Biz son ürün yapmak, ana tedarikçi olmak için uğraşacağız. Sizlerden de bu konuda destek bekliyoruz. Derneğimizi kurarken hiçbir firmaya iş garantisi vermedik. Öncelikle eğitime önem verdik. AS9100 ve EYDEP ile ilgili altyapıyı hazırlamayı, firmalarımızın SSB kayıtlarını tamamlamasını hedefledik. Çok sayıya değil, doğru ve nitelikli üye sayısına ulaşmaya çalışıyoruz. Firmalarımızın envanterlerini oluşturuyor, birbirleriyle etkileşimlerini artırıyoruz. ROKETSAN, ASELSAN, HAVELSAN ve TUSAŞ başta olmak üzere birçok savunma sanayisi kuruluşuyla iletişim halindeyiz."

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AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da Manisa'nın tarihi kimliği ve güçlü sanayi altyapısıyla savunma sanayisinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Manisa'nın üretim gücünü savunma ve havacılık sanayisine taşıma zamanının geldiğini belirten Yenişehirlioğlu, "Manisa güçlü sanayi altyapısı, organize sanayi bölgeleri, ihracat kapasitesi ve yetişmiş insan kaynağıyla ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Şimdi bu üretim gücünü savunma ve havacılık sanayisine taşıma zamanındayız" dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini kaydeden Yenişehirlioğlu, şöyle devam etti: "Manisa olarak bizler bu büyük üretim seferberliğinin güçlü bir parçası olmak istiyoruz. İrademiz budur. Manisa öncülüğünde kamu kurumlarımızın, savunma sanayisi kuruluşlarımızın, üniversitelerimizin ve sanayicilerimizin bir araya gelmesi yeni yatırımların, ortaklıkların ve projelerin önünü açacaktır. Manisa'nın mevcut üretim tecrübesini savunma sanayisinin yüksek teknoloji gerektiren alanlarıyla buluşturmak hem şehrimize hem de ülkemize büyük kazanımlar sağlayacaktır."

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Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise savunma sanayisinin yalnızca askeri kabiliyetlerin geliştirilmesi anlamına gelmediğini, teknolojik gelişim ve uluslararası rekabet açısından da büyük önem taşıdığını ifade etti. Manisa'nın savunma sanayisinde daha etkin rol almak istediğini belirten Özkan, "Biz Manisa olarak artık sadece tedarik zincirinde rol alan bir aktör olmak istemiyoruz. ARGE'siyle, teknolojisiyle ve değer üretme kapasitesiyle uluslararası rekabet gücümüzü artıran, öncü bir aktör olmak istiyoruz. Manisalı firmalarımızın bu alanda daha inovatif bir mecrada yer almasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

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Özkan, Manisa'nın sanayi altyapısının bu hedefi gerçekleştirebilecek kapasitede olduğunu vurgulayarak, mevcut firma envanterinin güncellenmesi, koordinasyon ağının kurulması ve çalışmaların eylem planına dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.

Manisa'da 95 firma savunma sanayisi kuruluşlarıyla çalışıyor

Programın son konuşmasını yapan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Manisa'nın güçlü üretim altyapısının savunma sanayisi açısından önemli fırsatlar barındırdığını söyledi. Manisa'da ilk kez düzenlenen buluşmayla yeni işbirliklerinin başlatılmasını hedeflediklerini belirten Görgün, kentteki firmaların uluslararası platformlarda daha fazla yer almasını istediklerini dile getirdi.

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NATO Edge etkinliğinden örnek veren Görgün, "NATO Edge, ittifakın teknoloji ihtiyaçlarını sanayi çözümleriyle buluşturan bir etkinlik. Firmalara NATO'nun karar vericileriyle doğrudan temas ve yeni işbirliği imkanları sunuyor. Bu yıl 30 firmamız stantlarıyla birlikte yer aldı. Henüz aralarında Manisa'dan bir firmamız yok maalesef. Manisalı firmalarımızı kendi ürün ve teknolojileriyle bu seçkin platformlarda görmek istiyoruz. Bugün de bunun için buradayız." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Manisa'da sanayicilerle bir araya geldiği programda Türk savunma sanayiinin küresel pazardaki yükselişine ve ihracat rakamlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bugün dost ve müttefikleri için güvenilir bir teknoloji ve üretim ortağı haline geldiğini vurgulayan Görgün, 10 milyar doları aşan savunma ve havacılık ihracatının yüzde 56'sının NATO ve müttefik ülkelere gerçekleştirildiğini söyledi.

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"2012'den bu yana yapılan 56 milyar dolarlık ihracatın yüzde 56'sı son 3 yılda"

Sektörün ihracat ivmesine dikkat çeken Görgün, "Verilerimizin düzenli olarak tutulmaya başlandığı 2012 yılından itibaren sektörümüz 56 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Bunun 30 milyar dolar üzeri, yani yüzde 56'nın üzeri son 3 yılda yapıldı. Bu yükselişte iki unsur çok önemli ve belirleyici. İlki yıllar boyunca üzerinde çalıştığımız platformların ortaya çıkması, büyük bölümünün muharebe sahasında kendini kanıtlaması ve onlara duyulan güvenin artması. İkincisi ve en önemlisi ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yoğun gayretleriyle yürütülen savunma sanayi diplomasi çalışmaları. Cumhurbaşkanımızın son dönemdeki uluslararası temaslarının hemen hemen hepsinde en öncelikli başlıklarından bir tanesi savunma sanayi oldu" diye konuştu.

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"Yıl sonu sözleşme hedefi 20 milyar dolar"

Başkanlık olarak her yıl yüzlerce heyetle görüşerek ülkelerin ihtiyaçlarını Türk firmalarının kabiliyetleriyle buluşturduklarını kaydeden Görgün, "Son 12 aylık ihracatımızın 11 milyar dolara ulaşmasını bu yükselişin bir göstergesi olarak ifade edebiliriz. 2026 yılında ise şu ana kadar imzalanan sözleşmelerin değeri 16 milyar doları aştı ve yıl sonuna kadar 20 milyar dolara ulaşmasını beklediğimizi daha evvel de ifade etmiştim. Türkiye halihazırda dünyanın en büyük savunma sanayi ihracatçıları arasında 11. sırada. Yakında inşallah ilk 10'a gireceğiz" ifadelerini kullandı.

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"Kilogram başı ihracat değeri ülke ortalamasının 40 katı"

Türkiye'nin dünya mal ihracatındaki payının 5 yıllık dönemde ortalama yüzde 1 civarında seyrederken, küresel savunma sanayi ihracatındaki payının yüzde 2'lere yaklaştığını aktaran Görgün, katma değerli üretime dikkat çekti. Görgün, "Kilogram başına değerde de Türkiye ortalamasından ayrıştığımızı ifade etmek isterim. Türkiye ortalaması yaklaşık olarak 1,6 dolar iken savunma ve havacılıkta kilogram başı ihracat değeri 65 dolar. Ülke ortalamasının yaklaşık 40 katından fazlasından söz ediyoruz. Bu değerin arkasında mühendislik, yazılım, malzeme bilgisi ve sistem geliştirme kabiliyeti var" şeklinde konuştu.

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"Bora ile kazandığımız birikimi Tayfun'la ileriye taşıyoruz"

Seri üretimdeki sistemlerin teslimatlarını artırdıklarını ve geliştirme aşaması tamamlanan yeni sistemleri seri üretime hazırladıklarını belirten Görgün, füze projelerine değinerek şunları söyledi:

"Hava savunmamızı güçlendirirken taarruzi füze kabiliyetlerimizi de büyük bir hamleyle geliştiriyoruz. Bora ile kazandığımız birikimi Tayfun'la daha ileriye taşıyoruz. Bu projeler savunma sanayiinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan projelerdir. İsimlerini bir çırpıda saydığımız bu kabiliyetlerin arkasında yılların emeği var. Bu projeler binlerce firmamızın, on binlerce mühendisimizin, teknisyenimizin ve işçimizin alın teriyle hayata geçirildi."

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Manisalı sanayicilere MANSA çağrısı

Manisa'nın ihracat ve üretim kapasitesiyle bu imkanları değerlendirecek şehirlerin başında geldiğini vurgulayan Görgün, sözlerini şöyle tamamladı: "Manisalı sanayicilerimizin de bu firmalarda, bu projelerde ve ortaya çıkan platformlarda payı muhakkak ki var. Bu yıl kurulan ve 50'den fazla üyeye ulaşan Manisa Savunma Havacılık Kümelenmemiz MANSA'nın da bu birlikteliği pekiştirmesini bekliyoruz. Kümelenme üzerinden bilginizi, tecrübenizi, imkanlarınızı bir araya getirin. Öyle görüyorum ki bu yolda sağlam adımlarla ilerleniyor."

Görgün, konuşmasının sonunda programın düzenlenmesinde emeği geçen Manisa Valiliğine, MANSA'ya, üniversiteye, ana yüklenicilere, kuruluşlara ve tüm paydaşlara teşekkür etti.

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Manisa Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (MANSA) öncülüğünde düzenlenen programa Görgün'ün yanı sıra Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MHP MYK Üyesi Ali Uçak, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa İl Emniyet Müdürü, Adnan Karayel, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ve MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek ve iş insanları katıldı.