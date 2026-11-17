Kayda, "Sayın Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'i makamında ziyaret ettim. Sayın Genel Başkanımıza, MHP Salihli İlçe Başkanı olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi arz ettim. Sayın Genel Başkanımızın yönetim kurulumuza, dava arkadaşlarımıza ve Salihli hemşehrilerimize selamları var. Cenabı Allah Genel Başkanımıza sağlık versin, Bilge Liderimizi başımızdan eksik etmesin."

MHP Salihli İlçe Başkanı Zeki Kayda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdiği ziyarette ilçe teşkilatının bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi arz etti.

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