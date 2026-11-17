Kuşadası’nda düzenlenen Atatürk’ü Anma Grekoromen Güreş Turnuvası’nda Yunusemre Belediyespor fırtınası esti. Dört yaş kategorisinde mücadele eden Manisalı güreşçiler, 16 altın, 8 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 36 madalya kazanırken U9, U10 ve U14 kategorilerinde takım şampiyonu, U12 kategorisinde ise ikinci oldu.

Yunusemre Belediyesporlu minik güreşçiler, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen İller arası Atatürk’ü Anma Grekoromen Güreş Turnuvası’nda elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. Dört farklı yaş kategorisinde mindere çıkan kırmızıbeyazlı sporcular, organizasyonu toplam 36 madalyayla tamamladı.

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Antrenörler Ömer Rona, Murat Can ve Murat Bozkurt yönetiminde turnuvaya katılan Yunusemre Belediyespor, U9, U10 ve U14 kategorilerinde takım halinde şampiyonluğa ulaştı. U12 kategorisinde ise takım ikinciliği elde etti. Manisalı sporcular turnuvada 16 altın, 8 gümüş ve 12 bronz madalya kazandı.

U9 kategorisinde 133 puan toplayan Yunusemre Belediyespor, takım halinde zirvede yer aldı. Bu kategoride Mustafa Akif Ariç ve Aziz Veysel altın, Çınar Özdemir gümüş, Eymen Miraç Özkan, Üveys Oran, Ali Huzeyfe Karanfil ve Ahmet Arif Nohut bronz madalya kazandı.

U10 kategorisinde ise 180 puana ulaşan kırmızıbeyazlı ekip, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Ali İmran Oran, Hamza Ataş, Miraç Deniz Örün, Abdülhadi Çakır ve Ahmet Güneş altın madalyaya uzandı. Enes Uçar, Bilal Çiftçi ve Hamza İbrahim Çiftçi gümüş; Enes Çakır, Mehmet Alper İnan, Kaan Soycan ve Hasan Göksel Bayraktar bronz madalya elde etti.

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U12 kategorisinde 140 puan toplayan Yunusemre Belediyespor, takım sıralamasında ikinci oldu. Muhammed Enes Angi, Ahmet Yiğit Dumanlı, Mevlüt Eymen Olgun, Berat Tekin ve Eyüp Akbıyık altın madalya kazanırken, Miraç Angi gümüş madalyanın sahibi oldu. Cavit Ayaz Bulut, Abdullah Aksu ve Fahrettin Taha Keskin ise bronz madalya kazandı.

U14 kategorisinde de 132 puanla takım şampiyonluğuna ulaşan Yunusemre Belediyespor'da Erdem Artürk, Musa Yusuf Tekin, Muhammed Ali Kalay ve Seyit Ali Yıldız altın madalya elde etti. Çınar Şaşkın gümüş, Berat Özkan ise bronz madalyayla turnuvayı tamamladı.

Yunusemre Belediyesporlu güreşçiler, dört kategoride elde ettikleri üç takım şampiyonluğu ve bir ikinciliğin yanı sıra kazandıkları 36 madalyayla turnuvaya damga vurdu.