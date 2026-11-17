Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Nişancıpaşa Mahallesi'nde özellikle yağışlı havalarda taşkın ve kötü kokuya neden olan ana kanalizasyon hattındaki sorun giderildi. Mahalle sakinleri ve esnaf, uzun yıllardır yaşadıkları problemin kalıcı çözümü için yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Nişancıpaşa Mahallesi'nde yıllardır taşkın ve kötü kokuya neden olan ana kanalizasyon hattındaki sorun, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla giderildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, mahallede özellikle yağışlı havalarda yaşanan taşkın ve kanalizasyon kaynaklı kötü koku probleminin önüne geçilmesi hedeflendi. Trafik ve yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen çalışmalar, günlük yaşamı aksatmadan tamamlandı.

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"Sorunları kalıcı çözümlerle ortadan kaldırıyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, altyapı çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, günübirlik müdahaleler yerine kalıcı çözümlere odaklandıklarını belirtti.

Dutlulu, "Biriken sorunları günübirlik müdahalelerle değil, kalıcı çözümlerle ortadan kaldırıyoruz. Şehzadeler ilçemiz Nişancıpaşa Mahallesi'nde, özellikle yağışlı havalarda taşkınlara ve kötü kokuya neden olan ana kanalizasyon hattına müdahale ederek kalıcı çözüm için başlattığımız çalışmamızı tamamladık. Trafiğin en yoğun olduğu bölgelerden birinde, günlük yaşamı aksatmadan yürüttüğümüz çalışmayla mahallemizin önemli bir sorununu giderdik. Manisa'mızın 17 ilçesinde sorunları yerinde tespit edip çözüm için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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Vatandaşlara ıslak mendil ve peçete uyarısı

MASKİ Genel Müdürlüğü Merkez İlçe Şefi Ali Çetin, Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki ana kanal hattında gerekli tamirat çalışmalarının tamamlandığını belirterek vatandaşlara atık su hatlarının korunması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu. Çetin, ıslak mendil ve peçete gibi malzemelerin lavabolara atılmaması gerektiğini hatırlattı.

Muhtar ve mahalle sakinlerinden teşekkür

Nişancıpaşa Mahalle Muhtarı Nevin Erol Becerikli, ana kanal hattındaki taşkın sorununu Büyükşehir Belediyesine ilettiklerini belirterek, sorunun kalıcı olarak çözülmesi için çalışma başlatıldığını söyledi.

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Çalışmanın yapıldığı bölgenin Valilik ve Kaymakamlığın bulunduğu, trafik ve nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bir güzergâh olduğunu ifade eden Becerikli, "Günlük çözüm bulmak için değil, kalıcı çözüm bulmak için çalışma başlatıldı. Trafik ve nüfus çok yoğun olmasına rağmen gerekli güvenlik önlemleri alınarak hem trafik aksamadı hem de kazı çalışması devam etti. Başta Besim Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Aydın Çetin de 2011 yılından bu yana bölgede yaşadığını ve ana kanal hattındaki tıkanıklığın uzun süredir sorun oluşturduğunu belirterek, "Besim Başkanımız her konuda halimizi anlıyor, arz ettiklerimizin hepsini çözmeye çalışıyor. Bu nedenle emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

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Yaklaşık 15 yıldır mahallede esnaflık yapan Emrah Kömürcü ise özellikle yağışlı havalarda rögarların tıkandığını ve kötü koku oluştuğunu belirterek sorunun çözülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mahalle esnafı Tuncay Bulut da son haftalarda kanalizasyon kaynaklı akıntı ve koku problemi yaşadıklarını, ekiplerin müdahalesiyle sorunun giderildiğini ifade ederek Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.