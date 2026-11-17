Manisa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerji alanında yürüttüğü çalışmaları tek bir çatı altında toplamak ve kamuoyunun erişimine sunmak amacıyla iklim temalı dijital platformu hizmete açtı. iklim.manisa.bel.tr adresinden erişilebilen platformda, kentin iklim değişikliğine uyum ve mücadele çalışmaları, bilimsel analizler, projeler ve uygulamalar yer alıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının iş birliğiyle hazırlanan iklim.manisa.bel.tr kentin iklim politikalarına ilişkin bilgi ve içerikleri bir araya getiriyor. Platform aracılığıyla belediyenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmaların daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

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Manisa'nın iklim değişikliğine karşı dirençli bir kent haline gelmesi hedefiyle hazırlanan platformda; sera gazı emisyonlarının azaltılması, sürdürülebilir enerji uygulamaları, iklim riskleri ve kırılganlık değerlendirmeleri, kuraklık ve kentsel ısı adası analizleri ile hayata geçirilen projelere ilişkin içerikler bulunuyor. Bilimsel veriler ve teknik analizlerle hazırlanan raporlar, proje çıktıları ve güncel çalışmalar da ziyaretçilerin erişimine sunuluyor.

Manisa'nın İklim Çalışmaları Uluslararası Platformlara Taşınacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadeleyi enerji, su kaynakları, tarım, ulaşım, atık yönetimi ve kentsel planlama gibi birbirini doğrudan etkileyen alanlarla birlikte ele alıyor. Dijital platform da bu alanlarda yürütülen çalışmaların bir arada takip edilmesine ve belediyenin iklim politikalarına ilişkin bilgi paylaşımının güçlendirilmesine imkan sağlıyor.

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Platformun, COP31 sürecinde Manisa'nın iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum çalışmalarının ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasında da kullanılması hedefleniyor. Böylece kentin iklim vizyonu, bilimsel çalışmaları ve uygulama örnekleri daha geniş kitlelerle buluşturulacak.