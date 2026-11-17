Yunusemre Belediyesinin ara tatil etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Bizim Ayşe Masalları Kurtarıyor" adlı çocuk oyunu, iki ayrı seansta minik izleyicilerle buluştu. Ücretsiz düzenlenen gösteriye çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Yunusemre Belediyesi, ara tatilde çocukları tiyatroyla buluşturdu. "Bizim Ayşe Masalları Kurtarıyor" adlı çocuk oyunu, minik izleyicilere eğlenceli anlar yaşatırken kitapların ve masalların önemine de dikkat çekti.

Yunusemre Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Selami Arı’nın yazıp yönettiği, Maksat Koop tarafından sahnelenen oyun, iki ayrı seansta çocukların beğenisine sunuldu.

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Ayşe’nin masalları ve masal kahramanlarını kurtarmak için çıktığı macerayı konu alan oyun, renkli sahneleriyle çocuklardan ilgi gördü. Çocukların hayal gücünün gelişiminde masalların önemini vurgulayan gösteride, ekran karşısında geçirilen zamana alternatif olarak kitap okuma ve masallarla buluşmanın değeri ön plana çıkarıldı.

Etkinliğe katılan Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Pınar Kına, organizasyonda emeği geçen Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları ile Maksat grubuna teşekkür etti.

Ücretsiz olarak gerçekleştirilen tiyatro gösterisi, ara tatilde çocuklara ve ailelerine keyifli anlar yaşattı.