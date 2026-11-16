Şehzadeler'de belediye kendi çiçeğini üretiyor

Şehzadeler Belediyesi, Karaağaçlı Mahallesi’ndeki serasında kendi süs bitkilerini yetiştirmek için üretime başladı. Son bir ayda ateş dikeni, taflan, biberiye ve gülün de aralarında bulunduğu 7 farklı türde 4 bin 943 bitki çeliği köklendirilirken, yetiştirilecek bitkiler ilçenin park ve bahçelerini süsleyecek.

Şehzadeler Belediyesi, park ve bahçelerde kullanılacak süs bitkilerini kendi imkanlarıyla üretmek için çalışma başlattı. Karaağaçlı Mahallesi'ndeki belediye şantiyesi içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan serada yürütülen üretim çalışmalarıyla hem belediye bütçesine katkı sağlanması hem de ilçedeki yeşil alanların geliştirilmesi hedefleniyor.

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Çelikleme yöntemiyle gerçekleştirilen üretim çalışmalarında, kolay yetiştirilebilen ve park, bahçe ile yeşil alanlarda kullanılabilecek bitki türleri tercih edildi. Son bir ayda toplam 4 bin 943 bitki çeliği köklendirme işlemine alındı.

Serada 7 farklı türde üretim yapılıyor

Serada yürütülen çalışmalar kapsamında 765 ateş dikeni, 765 buz çiçeği, 765 katır tırnağı, 1233 taflan, 345 Europs, 113 gül ve 957 biberiye çeliği kullanıldı. Çeliklerin gelişim süreçleri serada takip edilirken, bahar aylarına kadar köklenerek dikime hazır hale gelmeleri bekleniyor.

Yeterli gelişimi sağlayan bitkiler, Şehzadeler Belediyesi tarafından ilçedeki park, bahçe ve diğer yeşil alanlarda kullanılacak.

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Menekşe üretimi için de deneme yapılıyor

Belediyenin serasında çelikleme yöntemiyle yürütülen çalışmaların yanı sıra farklı bitki türleri için de üretim denemeleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda menekşe tohumları da ekilerek gelişim süreçleri takip edilmeye başlandı. Denemelerden yeterli verim alınması halinde menekşe üretiminin de belediye bünyesinde yapılması planlanıyor.

"Bitkilerimizi kendi imkanlarımızla üreteceğiz"

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, belediye bünyesinde gerçekleştirilen üretim çalışmalarının önemine dikkat çekerek, park ve bahçelerde kullanılacak bitkileri kendi imkanlarıyla yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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Şimşek, belediyenin kendi bitkisini üretmesinin kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ilçedeki yeşil alanların geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.