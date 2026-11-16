Yunusemre'de kütüphaneler ara tatilde de öğrencilerin hizmetinde

Ara tatili ders çalışarak, kitap okuyarak ve sınavlara hazırlanarak değerlendirmek isteyen öğrenciler için Yunusemre Belediyesinin iki kütüphanesi kapılarını açık tutuyor. Neşe Gülersoy ve Uğur Mumcu kütüphaneleri, geniş çalışma saatleriyle öğrencilere sessiz ve verimli bir ortam sunuyor.

Yunusemre Belediyesi, ara tatil dönemini verimli geçirmek isteyen öğrencileri bünyesindeki kütüphanelerde ağırlamaya devam ediyor. Ders tekrarı yapmak, kitap okumak, araştırma yapmak ve sınavlara hazırlanmak isteyen öğrenciler, belediyeye bağlı Neşe Gülersoy ve Uğur Mumcu kütüphanelerinden yararlanabiliyor.

Özellikle ev ortamında ders çalışmakta zorlanan öğrenciler için önemli bir çalışma alanı sunan kütüphaneler, ara tatilde de hizmet vermeyi sürdürüyor. Sessiz ve uygun çalışma ortamıyla öğrencilerin eğitim faaliyetlerine katkı sağlayan kütüphaneler, tatil süresince de öğrencilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

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Yunusemre Belediyesine bağlı Neşe Gülersoy ve Uğur Mumcu kütüphaneleri hafta içi 08.3022.30, hafta sonu ise 09.0017.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Neşe Gülersoy Kütüphanesi, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı içerisinde, Uğur Mumcu Kütüphanesi ise Kaynak Mahallesi 4000 Sokak'ta, Ferdi Zeyrek Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi yanında öğrencileri ağırlıyor.