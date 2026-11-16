Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Yunusemre'de kütüphaneler ara tatilde de öğrencilerin hizmetinde

        Yunusemre'de kütüphaneler ara tatilde de öğrencilerin hizmetinde

        Ara tatili ders çalışarak, kitap okuyarak ve sınavlara hazırlanarak değerlendirmek isteyen öğrenciler için Yunusemre Belediyesinin iki kütüphanesi kapılarını açık tutuyor. Neşe Gülersoy ve Uğur Mumcu kütüphaneleri, geniş çalışma saatleriyle öğrencilere sessiz ve verimli bir ortam sunuyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Yunusemre'de kütüphaneler ara tatilde de öğrencilerin hizmetinde

        Ara tatili ders çalışarak, kitap okuyarak ve sınavlara hazırlanarak değerlendirmek isteyen öğrenciler için Yunusemre Belediyesinin iki kütüphanesi kapılarını açık tutuyor. Neşe Gülersoy ve Uğur Mumcu kütüphaneleri, geniş çalışma saatleriyle öğrencilere sessiz ve verimli bir ortam sunuyor.

        Yunusemre Belediyesi, ara tatil dönemini verimli geçirmek isteyen öğrencileri bünyesindeki kütüphanelerde ağırlamaya devam ediyor. Ders tekrarı yapmak, kitap okumak, araştırma yapmak ve sınavlara hazırlanmak isteyen öğrenciler, belediyeye bağlı Neşe Gülersoy ve Uğur Mumcu kütüphanelerinden yararlanabiliyor.

        Özellikle ev ortamında ders çalışmakta zorlanan öğrenciler için önemli bir çalışma alanı sunan kütüphaneler, ara tatilde de hizmet vermeyi sürdürüyor. Sessiz ve uygun çalışma ortamıyla öğrencilerin eğitim faaliyetlerine katkı sağlayan kütüphaneler, tatil süresince de öğrencilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        REKLAM

        Yunusemre Belediyesine bağlı Neşe Gülersoy ve Uğur Mumcu kütüphaneleri hafta içi 08.3022.30, hafta sonu ise 09.0017.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

        Neşe Gülersoy Kütüphanesi, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı içerisinde, Uğur Mumcu Kütüphanesi ise Kaynak Mahallesi 4000 Sokak'ta, Ferdi Zeyrek Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi yanında öğrencileri ağırlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbul dahil 6 ilde gece yarısı başlıyor
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nefes kesen operasyon! Suç örgütü elebaşı balkonda fark edildi, otoparkta yakalandı!
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        Nükhet Duru'nun gözyaşları
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Bir aileyi yok etmişti! Yargıtay son noktayı koydu!
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Grup Laçin'in acı kaybı
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Otomobilde yerli rüzgarı
        Otomobilde yerli rüzgarı

        Benzer Haberler

        Sarıgöl'de ihtiyaç sahibi öğrencilere TOBB desteği
        Sarıgöl'de ihtiyaç sahibi öğrencilere TOBB desteği
        Yunusemre'nin sultanları ilk yarıyı galibiyetle kapattı
        Yunusemre'nin sultanları ilk yarıyı galibiyetle kapattı
        Manisa sanayisi savunma ve havacılık üssü olmaya hazırlanıyor
        Manisa sanayisi savunma ve havacılık üssü olmaya hazırlanıyor
        Tiyatro sahnesinde komedi ve dram bir arada
        Tiyatro sahnesinde komedi ve dram bir arada
        Turgutlu'nun sultanları zirve takibini sürdürdü
        Turgutlu'nun sultanları zirve takibini sürdürdü
        Manisa'da çocuklar için riskler yapay zeka ile tespit edilecek
        Manisa'da çocuklar için riskler yapay zeka ile tespit edilecek