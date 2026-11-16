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        Tiyatro sahnesinde komedi ve dram bir arada

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen kültürsanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Aynı Şeylerin Oyunu" adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 11:33 Güncelleme:
        Tiyatro sahnesinde komedi ve dram bir arada

        Manisa’nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen kültürsanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen "Aynı Şeylerin Oyunu" adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerle buluştu.

        Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, komedi ve dram türlerini bir araya getiren oyun izleyicilerin beğenisine sunuldu. Hikayesi ve sahne performanslarıyla dikkat çeken eser, izleyicilere hem düşündüren hem de eğlendiren anlar yaşattı.

        Tiyatroseverlerin ilgi gösterdiği gösterinin ardından Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz değerlendirmelerde bulundu.

        Maliz, "Belediyemiz ve Manisa Büyükşehir Belediyemiz iş birliğiyle sahnelenen ‘Aynı Şeylerin Oyunu’ adlı tiyatro oyunu, komedi ve dramı harmanlayan hikayesiyle hemşehrilerimize keyifli bir akşam yaşattı. Bizlerle birlikte olan tüm hemşehrilerimize, değerli oyuncularımıza ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

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