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        Turgutlu'da huzur uygulaması: 11 araç trafikten men edildi

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması'nda 2 bin 416 kişi ve bin 46 araç kontrol edilirken, 41 araca cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Turgutlu'da huzur uygulaması: 11 araç trafikten men edildi

        Manisa’nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması’nda 2 bin 416 kişi ve bin 46 araç kontrol edilirken, 41 araca cezai işlem uygulandı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçede huzur ve güvenin sağlanması amacıyla Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi.

        13 Kasım günü 16.3020.00 saatleri arasında düzenlenen uygulamada, asayiş ve trafik timlerinde görevli toplam 88 personel görev aldı.

        Uygulama kapsamında 2 bin 416 şahıs ile bin 46 aracın sorgulandığı öğrenilirken, trafik denetimlerinde 41 araca cezai işlem uygulandığı ve 11 aracın trafikten men edildiği açıklandı. Ayrıca ilçedeki 48 iş yerinin de kontrol edildiği bildirildi

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        Jandarma ekiplerinin ilçe genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik denetimlerinin sürdüğü bildirildi.

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