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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 1-3

        SULTANLAR Ligi 9'uncu hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup oldu. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 14-25, 17-25, 25-20 ve 21-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla düşme hattındaki Manisa temsilcisi 8'inci yenilgisini alırken, 4'üncü sıradaki Türk Hava Yolları 6'ncı galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 18:43 Güncelleme:
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 1-3

        SULTANLAR Ligi 9'uncu hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup oldu. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 14-25, 17-25, 25-20 ve 21-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla düşme hattındaki Manisa temsilcisi 8'inci yenilgisini alırken, 4'üncü sıradaki Türk Hava Yolları 6'ncı galibiyetini elde etti.

        FOTOĞRAFLI

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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