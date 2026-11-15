Manisa Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 1-3

SULTANLAR Ligi 9'uncu hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup oldu. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 14-25, 17-25, 25-20 ve 21-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla düşme hattındaki Manisa temsilcisi 8'inci yenilgisini alırken, 4'üncü sıradaki Türk Hava Yolları 6'ncı galibiyetini elde etti.

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