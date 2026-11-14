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        Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 19:38 Güncelleme:
        Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaza, bugün saat 15.15 sıralarında Yedi Eylül Yolu ile Güneş Sokak'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Yedi Eylül Yolu’nda ilerleyen Ali Aykan (31) yönetimindeki 35 AGU 836 plakalı otomobil ile Güneş Sokak üzerinde seyreden Salih Bayrakçı (65) idaresindeki 45 AOF 222 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından yaralı, Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobil ile motosikletin çarpıştığı ve Bayrakçı’nın sürüklendiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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