Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Somaspor - Arnavutköy Belediyespor: 1-2

        Somaspor - Arnavutköy Belediyespor: 1-2

        2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Hatayspor galibiyetiyle alt sıralardan kurtulmak için umutlanan Somaspor iç sahada Arnavutköy Belediyespor'a 2-1 yenilerek fren yaptı. Soma Nazım Yavuz Stadı'ndaki maçta konuk ekibin gollerini 25 ve 50'nci dakikalarda Cem Talha Dinçer kaydetti. Emir Şenocak'ın 60'ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Somaspor'a Enes Yetkin'in 82'nci dakikada gelen tek golü puan için yetmedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 18:22 Güncelleme:
        Somaspor - Arnavutköy Belediyespor: 1-2

        2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Hatayspor galibiyetiyle alt sıralardan kurtulmak için umutlanan Somaspor iç sahada Arnavutköy Belediyespor’a 2-1 yenilerek fren yaptı. Soma Nazım Yavuz Stadı’ndaki maçta konuk ekibin gollerini 25 ve 50’nci dakikalarda Cem Talha Dinçer kaydetti. Emir Şenocak’ın 60’ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Somaspor’a Enes Yetkin’in 82’nci dakikada gelen tek golü puan için yetmedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Şehit Binbaşı Kulaksız'ın faili yakalandı
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        Bahçeli'den KKTC mesajı: Milli davamızın vazgeçilmezi
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        İstanbul'da beklenen sağanak başladı!
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Malatya şehitlerine veda... Yüreğimize gömdük sizi
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        Trafikte bıçak çekip tehdit etti
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        ChatGPT artık ödeme yapabilecek
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Uluslar Ligi'nde rakip Fransa!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        "Savunma planlarını artıracağız"
        "Savunma planlarını artıracağız"
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        'Platonik caniyi' hiç tanımıyordu! 8 yerinden bıçaklandı... Bir kadının feryadı
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        İklim krizi en çok kadınları ve kız çocuklarını etkiliyor
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        16 yıl sonra aydınlatılan cinayette "Pes" dedirten sebep!
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Leao için flaş sözler: Futbol önceliği olmaktan çıktı
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Ünlü şarkıcı anne oldu
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Gerçek yüzü ortaya çıktı
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Kritik delili HABERTÜRK yazmıştı... 'Maksilla' operasyonu
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        Süper güç ABD’nin hava trafiği disketlere emanet
        İkinci kez evlendiler
        İkinci kez evlendiler
        "Yanlış anlaşıldım"
        "Yanlış anlaşıldım"

        Benzer Haberler

        Manisa Büyükşehir, diyabet hastalarının yaşam kalitesini artırıyor
        Manisa Büyükşehir, diyabet hastalarının yaşam kalitesini artırıyor
        Şehir Tiyatrosu'nun yeni oyunu 'Mizojini' Manisalılarla buluştu
        Şehir Tiyatrosu'nun yeni oyunu 'Mizojini' Manisalılarla buluştu
        Manisa'da 1 kişinin ağır yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
        Manisa'da 1 kişinin ağır yaralandığı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
        Manisa'da veli ve öğrencilerden okulları için dayanışma etkinliği
        Manisa'da veli ve öğrencilerden okulları için dayanışma etkinliği
        MCBÜ'den diyabete karşı farkındalık çağrısı
        MCBÜ'den diyabete karşı farkındalık çağrısı
        Minik ellerden kırsaldaki kardeşlerine sevgi dolu armağan
        Minik ellerden kırsaldaki kardeşlerine sevgi dolu armağan