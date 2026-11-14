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        Manisa'da veli ve öğrencilerden okulları için dayanışma etkinliği

        Manisa'daki Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulunda, okulun ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak ve okulaile işbirliğini güçlendirmek amacıyla dayanışma etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Manisa'da veli ve öğrencilerden okulları için dayanışma etkinliği

        Manisa'daki Dr. Ömer Faruk Meriç İlkokulunda, okulun ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak ve okulaile işbirliğini güçlendirmek amacıyla dayanışma etkinliği gerçekleştirildi.

        Okul Aile Birliği ile 3. sınıf öğretmenlerinin koordinasyonunda okul alanında düzenlenen organizasyona veliler, öğretmenler ve öğrenciler yoğun katılım gösterdi. Etkinlik kapsamında, veliler tarafından hazırlanan el emeği ürünler ve ev yapımı gıdalar stantlarda satışa sunuldu. Organizasyondan elde edilen gelirin, okulun temel ihtiyaçlarının karşılanması için ayrıldığı bildirildi. Öğretmenleri eşliğinde stantları gezen öğrenciler ise kendi harçlıklarıyla alışveriş yaparak bütçe yönetimi ve sosyal iletişim gibi temel yaşam becerilerini deneyimleme imkanı buldu.

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        "Okul ve aile arasındaki bağlar kuvvetleniyor"

        Okul Müdürü Barış Karataş, yaptığı açıklamada, organizasyonun okul ile aileler arasındaki dayanışma ruhunu derinleştirdiğini belirtti. Bu tür faaliyetlerin eğitim kurumu açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Karataş, "Okul Aile Birliğimiz ve öğretmenlerimizin işbirliğiyle çok güzel bir dayanışma örneğine imza attık. Bu sayede öğrencilerimizin ev yapımı ürünlerle sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlanırken, elde edilen gelirle okul bütçemize destek olunuyor. Velilerimizin okulumuzla daha fazla kaynaşması ve eğitim sürecine doğrudan katkı sunması açısından bu faaliyetlerimizi çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Okul Aile Birliği Başkanı Nurcan Kocabebirler de okuldaki yardımlaşma kültürünü pekiştirmek amacıyla bir araya geldiklerini kaydetti. Velilerin organizasyona gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocabebirler, "Okul Aile Birliği olarak yavrularımızın eğitim yuvasına katkı sağlamak amacıyla bu dayanışma etkinliğimizi düzenledik. Velilerimizin el emeği ürünleri ve buluşmamıza gösterilen yoğun katılım bizleri mutlu etti. Okulumuzdaki birlik ve beraberliği perçinleyen sosyal ve dayanışma odaklı çalışmalarımız yıl boyunca devam edecek." diye konuştu.

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