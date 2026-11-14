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        Demirci'de gençler camide buluştu

        Manisa'nın Demirci ilçesinde gençler camide gerçekleştirilen programda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Demirci'de gençler camide buluştu

        Manisa'nın Demirci ilçesinde gençler camide gerçekleştirilen programda bir araya geldi.

        Sultan Abdülhamid Han Camisi'nde yatsı namazı öncesi gençlik buluşması gerçekleştirildi.

        Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu, hatim duası edildi.

        Demirci İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam, dünyanın farklı bölgelerinde zulüm gören mazlumları unutmadıklarını belirtti.

        Dijital medyanın hayatın merkezine yerleşmesiyle zihni ve kalbi çeldirici etkenlerin çoğaldığını aktaran Sağlam, "Bu fırtınada sağlam durabilmek ancak Kur'an-ı Kerim ve sünnete sıkı sıkıya sarılmakla ve onların emrettiği iman, ibadet ve ahlakı hayatın tam merkezine yerleştirmekle mümkün olacaktır." dedi.

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