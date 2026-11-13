Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 26 tutuklama

MANİSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışına yönelik 11 Kasım'da geniş çaplı bir operasyon düzenledi. İl merkezi ile Akhisar, Soma, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3 bin 225 adet sentetik ecza hap, 1553 içimlik sentetik kannabinoid emdirilmiş A4 peçete, 286 gram esrar, 92 gram skunk, 79 gram metamfetamin, 26,14 gram sentetik kannabinoid, 7,35 gram sentetik ecza hap tozu, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 7 fişek, ruhsatsız 1 av tüfeği ve 5 av tüfeği kartuşu ele geçirildi, 30 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.