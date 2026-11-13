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        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 26 tutuklama

        MANİSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 26 tutuklama

        MANİSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışına yönelik 11 Kasım'da geniş çaplı bir operasyon düzenledi. İl merkezi ile Akhisar, Soma, Turgutlu, Salihli ve Alaşehir ilçelerinde, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3 bin 225 adet sentetik ecza hap, 1553 içimlik sentetik kannabinoid emdirilmiş A4 peçete, 286 gram esrar, 92 gram skunk, 79 gram metamfetamin, 26,14 gram sentetik kannabinoid, 7,35 gram sentetik ecza hap tozu, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 7 fişek, ruhsatsız 1 av tüfeği ve 5 av tüfeği kartuşu ele geçirildi, 30 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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