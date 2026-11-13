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        Şehzadeler'de 'Atma Paylaş' ile ihtiyaç sahibi aileler seviniyor

        Şehzadeler Belediyesi, 'Atma Paylaş' projesi kapsamında ikinci el kıyafetleri ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturmaya devam ediyor. İlçede yaşayan ve belediyede kaydı bulunan yurttaşlar, İyilik Bank'ta toplanan kıyafetlerden 15 parçaya kadar alabiliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Şehzadeler'de 'Atma Paylaş' ile ihtiyaç sahibi aileler seviniyor

        Şehzadeler Belediyesi, ‘Atma Paylaş’ projesi kapsamında ikinci el kıyafetleri ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturmaya devam ediyor. İlçede yaşayan ve belediyede kaydı bulunan yurttaşlar, İyilik Bank’ta toplanan kıyafetlerden 15 parçaya kadar alabiliyor.

        Şehzadeler Belediyesi, sosyal dayanışmayı amaçladığı ‘Atma Paylaş’ projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Proje kapsamında Şehzadeler Belediyesi’ne ait İyilik Bank’ta toplanan ikinci el kıyafetler, ihtiyacı olan ilçe sakinlerine ulaşıyor.

        Kullanılabilir durumdaki ikinci el kıyafetlerin yeniden değerlendirilmesini sağlayan proje, hem israfın önüne geçiyor hem de ihtiyaç sahibi yurttaşların bütçelerine katkı sunuyor. Hayırseverlerin bağışladığı ikinci el ya da sıfır kıyafetler, belediyeye ait İyilik Bank’ta toplanarak ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunuluyor. Proje kapsamında kıyafetler öncelikle temizlenip düzenleniyor, ardından ihtiyaç sahiplerinin seçebilmesi için raflardaki yerini alıyor. Şehzadeler ilçesinde ikamet eden ve belediyede sosyal destek kaydı bulunanlar, kendileri ve aileleri için, hafta içi her gün 15 parçaya kadar kıyafet alabiliyor.

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        Toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan proje, yurttaşların birbirine destek olmasına da imkân sağlıyor. Bu süreçte kıyafetlerin yeniden kullanılabilir hale getirilmesine özen gösteriliyor. İkinci el kıyafetlerin temizlenerek yeniden kullanıma kazandırılmasıyla hem kaynakların verimli değerlendirilmesi hem de ihtiyaç sahibi ailelere destek olunması hedefleniyor.

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