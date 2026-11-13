Somaspor seri peşinde

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Hatayspor'u 1-0 yenip 5 maç aradan sonra galip gelen Somaspor yarın evinde Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ile karşı karşıya gelecek. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda Furkan Sarıoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Somaspor bu maç öncesi 11 puanla 13'üncü sırada yer alırken, Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK ise eksi 2 puanla düşme hattında bulunuyor.

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