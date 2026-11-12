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        Manisa'da trafik kazası: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:21 Güncelleme:
        Manisa'da trafik kazası: Aynı aileden 4 kişi yaralandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesi AlaşehirSalihli karayolu İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alaşehir yönüne seyir halinde olan M.V. B. (24) yönetimindeki 09 PG 798 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan kamyonette bulunan sürücü M.V.B. (24) ile S.B. (18), C.B. (43) ve A.B. (3) yaralandı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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