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        Manisa'da motosiklet hırsızlığı kamerada

        MANİSA'da park halindeki bir motosiklet, 4 kişi tarafından direksiyon kilidi kırılarak çalındı. Hırsızlık anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Manisa'da motosiklet hırsızlığı kamerada

        MANİSA'da park halindeki bir motosiklet, 4 kişi tarafından direksiyon kilidi kırılarak çalındı. Hırsızlık anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi, 810 Sokak’ta meydana geldi. İki motosikletle sokağa gelen kaskları takılı 4 kişi, bir süre etrafı ve park halindeki motosikletleri kontrol etti. Ardından şüpheliler, Furkan Emre’ye ait olan 200 bin lira değerindeki motosikleti, direksiyon kilidini kırarak çalıp uzaklaştı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletinin çalındığını fark eden Furkan Emre’nin ihbarı üzerine polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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