Manisa'nın ilçelerinde fidanlar toprakla buluşturuldu

Etkinlikte ilk fidanı Kaymakam Öter dikti. Daha sonra ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler 500 fidanı toprakla buluşturdu.

Alaşehir Orman İşletme Şefliği tarafından Matarlı Mahallesi'ndeki Adalet Ormanı'nda düzenlenen etkinliğe Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Yücel Daş ve Alaşehir Belediye Başkan Vekili Ersin Dağdelen katıldı.

Manisa'nın Alaşehir, Kula ve Selendi ilçelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.