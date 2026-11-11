Sarıgöl'de gaziler dijital dolandırıcılığa karşı uyarıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 'Kuşaklar Arası Vatan Sevgisi: Sarıgöl Gazilerinin Savaş Hatıraları ve Sosyal Entegrasyon Projesi' kapsamında düzenlenen toplantıda gazilere dijital ve telefon dolandırıcılığına karşı uyarılarda bulunuldu.

Sarıgöl Meslek Yüksekokulu (MYO) öncülüğünde yürütülen projenin ikinci hafta toplantısı, Sarıgöl Belediyesi Dallas Kafeteryasında gerçekleştirildi. Toplantıya; Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Sarıgöl MYO Müdürü Hüseyin Afacan, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Emre Tokay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Samet Yalçın, öğretim görevlileri ve ilçede yaşayan gaziler katıldı.

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Toplantıda, Sarıgöl MYO Öğretim Görevlisi Halime Nur Kök tarafından gazilere dijital mecralar, telefon ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemleri ile bu tür tehlikelerden korunma yolları hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumun ardından Sarıgöl Emniyet Müdürü Tokay ve Jandarma Teğmen Yalçın, görevleri sırasında karşılaştıkları dolandırıcılık vakalarına ilişkin tecrübelerini aktardı. Karşılıklı sohbet havasında geçen etkinlikte gaziler de başlarından geçen ve tanık oldukları dolandırıcılık olaylarını katılımcılarla paylaştı.

"Gazilerimizin her zaman yanındayız"

Toplantının son bölümünde söz alan gaziler, talep ve önerilerini doğrudan Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz'e iletme fırsatı buldu. İletilen talepleri tek tek not alan Başkan Akdeniz, gerekli çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını ifade etti. Gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ve kapılarının kendilerine daima açık olduğunu vurgulayan Akdeniz, projede emeği geçen tüm kurum temsilcilerine, akademisyenlere ve katılım sağlayan gazilere teşekkür etti.

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Samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.