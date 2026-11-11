Manisa Büyükşehir'den hastalara güvenli ve ücretsiz nakil desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağımlı, yaşlı ve engelli vatandaşların sağlık kuruluşlarına ulaşımını kolaylaştıran ücretsiz hasta nakil hizmetini 17 ilçede sürdürüyor. 2026 yılı ekim ayı sonu itibarıyla bin 300 hastanın nakli gerçekleştirilirken, hizmette kullanılan ambulans sayısı da üçe çıkarıldı. Başkan Besim Dutlulu, "Hayatı paylaşmak, yükü birlikte omuzlamaktır. Yalnız değilsiniz, kimse yoksa biz varız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yaşamını kolaylaştıran hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda özellikle yatağa bağımlı, yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlara yönelik ücretsiz hasta nakil hizmeti, Manisa’nın 17 ilçesinde kesintisiz devam ediyor. Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hastalara yönelik hizmet kapsamında vatandaşlar evlerinden alınarak sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor, hastanedeki işlemlerinin ardından yeniden evlerine bırakılıyor. Böylece hastaların ve yakınlarının ulaşım sürecinde yaşadığı güçlükler azaltılıyor.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da hasta nakil hizmetine ilişkin yaptığı açıklamada, dayanışma ve sosyal belediyecilik vurgusu yaptı. Dutlulu, "Hayatı paylaşmak, yükü birlikte omuzlamaktır. Manisa’mızda yatağa bağımlı, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hastane ulaşımlarını güvenle sağlıyoruz. Filomuzu büyüttük, 2026 yılında bin 300 hastamızın yanında olduk. Yalnız değilsiniz, kimse yoksa biz varız" ifadelerini kullandı.

"Her aradığımızda ulaşabiliyoruz"

Hasta nakil hizmetinden yararlanan vatandaşların yakınları, uygulamanın hayatlarını kolaylaştırdığını belirterek memnuniyetlerini dile getirdi. Hasta yakını Hakan Tunay, 76 yaşındaki hastalarının geçirdiği inme nedeniyle tek başına hareket edemediğini ifade ederek Büyükşehir Belediyesinin desteğinin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

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Hizmetten memnun olduklarını belirten Tunay, "Hastanın büyük oğluyum. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinden memnunuz. Aradığımız zaman, randevu aldığımız zaman hastane kontrollerinde güler yüzlü bir şekilde karşılıyorlar. Doktorların rutin kontrollerine göre gidiyoruz. Her aradığımızda da ulaşabiliyoruz ve randevu alabiliyoruz" dedi.

"Bize büyük avantaj sağlıyor"

Hasta nakil hizmetinden yararlanan Erkut Götürücü de omurilik felci nedeniyle göğsünden aşağısını hareket ettiremediğini belirterek ulaşım desteğinin kendisi için büyük kolaylık sağladığını söyledi. Altı yıldır hizmetten faydalandığını aktaran Götürücü, "Belediyenin ambulansından çok memnunum. Sağ olsunlar, bize çok büyük avantaj sağlıyorlar" diye konuştu.

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Hizmette görev yapan personele de teşekkür eden Götürücü, "Sağ olsunlar, aile gibi bize çok içten davranıyorlar. Çok memnunum. İyi ki varlar. Belediyeye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Üç hasta nakil ambulansıyla hizmet veriliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın, hasta nakil hizmetinin 17 ilçede sürdüğünü belirterek araç kapasitesinin artırıldığını söyledi. Başkan Besim Dutlulu’nun öncülüğünde hizmetin güçlendirildiğini ifade eden Aydın, "2025 yılında bir hasta nakil ambulansımız varken şu anda üç hasta nakil ambulansımızla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen, yatağa bağımlı hastalarımızın evden hastaneye, hastaneden eve nakillerini güvenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz" dedi.

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Başvuru için çözüm merkezi de kullanılabiliyor

Hasta nakil hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların 0236 503 35 30 numaralı telefonu arayarak veya ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden başvuruda bulunabileceğini belirten Aydın, 2026 yılı ekim ayı sonu itibarıyla bin 300 hastaya ulaşım desteği sağladıklarını ve çalışmaların devam edeceğini kaydetti.