TURBELDAK'tan 'Ata'yı anma ve saygı yürüyüşü

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 88’inci yıl dönümü dolayısıyla ‘Ata’yı Anma ve Saygı Yürüyüşü’ düzenledi. Doğaseverler, 13 kilometrelik parkurda Atatürk’e duydukları sevgi, saygı ve özlemi bir kez daha ifade etti.

Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde her yaştan doğaseveri farklı parkurlarda buluşturan TURBELDAK, bu haftaki yürüyüşünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e adadı. YazKış Yürüyüş Liderleri Orhan Mert ve Haydar Atilla sevk idaresinde, Kudret Ulutaş rehberliğinde, Şenel Hançer ve Bayram Ali Çelikten artçılığında Kurudere Karagöl parkurunda 13 km’lik yürüyüş düzenlendi. Doğanın eşsiz güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, hem şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçirdi hem de Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle andı.

REKLAM

YazKış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "TURBELDAK olarak KurudereKaragöl parkurunda gerçekleştirdiğimiz ‘Ata’yı Anma ve Saygı Yürüyüşü’ ile Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla, sevgiyle, özlemle andık. Katılımcılarımız için hem gurur verici hem de anlamlı bir yürüyüş oldu. Etkinliğimize katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.