Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da binlerce fidan toprakla buluştu

        Manisa'da binlerce fidan toprakla buluştu

        Manisa'da il genelinde gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde 47 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:17 Güncelleme:
        Manisa'da binlerce fidan toprakla buluştu

        Manisa’da il genelinde gerçekleştirilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde 47 bin fidan toprakla buluşturuldu.

        Manisa’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde Yeşil Vatan için binlerce fidan toprakla buluştu. Manisa genelinde 47 bin fidan dikildi, toprağa can oldu. "Geleceğe Nefes, Dünya'ya Barış" sloganıyla Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bulunan ve 2025 yılında Sarma Köyü’nde yanan orman alanına fidan dikim töreni gerçekleşti. Törene Manisa Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Şehzadeler Kaymakamı Günhan Yazar, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Manisa Orman İşletme Müdürü Ufuk Aydemir, Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Fatih Zeren, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş, Manisa protokolü katıldı.

        REKLAM

        Manisa Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, "Manisa'mızda 38 lokasyonda 2296 dekarlık bir alanı bu Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle yaklaşık 47 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Manisa'mızın ilçelerinde ve farklı lokasyonlarında Orman Bölge Müdürlüğümüz, İşletme Müdürlüğümüz, İşletme Şefliklerimiz kanalıyla Manisa'mızı daha yeşil hale getireceğiz. Dünyamızı daha yaşanılabilir halde tutma gayreti içerisinde olacağız. Ben bundan dolayı katılım sağlayan başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere tüm protokole, tüm vatandaşlarımıza, halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliğimizin 'Geleceğe nefes, dünyaya da barış' getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

        REKLAM

        Manisa Orman İşletme Müdürü Ufuk Aydemir, "Sarma Mahallesi'nde bulunduğumuz alan 2 Temmuz 2025 tarihinde meydana gelen orman yangınından etkilenmiştir. Bu yangından etkilenen 3 hektarlık orman alanı tekrar orman örtüsüne kavuşturmak amacıyla yangının hemen sonrasında yangından etkilenen ağaçların üretim yoluyla temizliği, ağaçlandırma, gençleştirme çalışmalarına başlanmıştır. Yaklaşık 30 dekar alanda mavi servi, kara servi, fıstık çamı, biberiye ve mavi ladin türlerinden oluşan 5 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bugün Sarma Mahallesi'nde dikilecek 5 bin fidanın her birinin büyüyerek 'Geleceğe Nefes' olmasını diliyoruz" diye konuştu.

        REKLAM

        Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, protokol üyeleri, öğrenciler, polis, jandarma el ele vererek binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çalışmalar ve yatırımlar değerlendir...
        Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çalışmalar ve yatırımlar değerlendir...
        Salihli'de tarımı için dev projede kritik adım
        Salihli'de tarımı için dev projede kritik adım
        Manisa FK'da Toure kendini yaktı
        Manisa FK'da Toure kendini yaktı
        Öğrenciler okulun bahçesinde zeytin hasadı yaptı
        Öğrenciler okulun bahçesinde zeytin hasadı yaptı
        İzmir'de fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden Özcan Efe Manisa'da son yo...
        İzmir'de fabrikadaki patlamada hayatını kaybeden Özcan Efe Manisa'da son yo...
        Soma'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Soma'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı