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        Soma'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Soma'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Y.Ö'nün (21) evine operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada 1956 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        İlçede devriye görevi yapan jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheliyi de suçüstü yakaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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