Soma'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Y.Ö'nün (21) evine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 1956 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İlçede devriye görevi yapan jandarma ekipleri, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheliyi de suçüstü yakaladı.
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