Atatürk'ün sevdiği şarkılar Turgutlu'da yankılandı

Turgutlu Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şubesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar’ konseri büyük beğeni topladı. Programda duygu dolu anlar yaşandı.

Turgutlu Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihal edişinin 88’inci yıl dönümünde özel bir etkinlikle andı. Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar’ konserinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkılar Turgutlulularla buluştu. Şef Asuman Kırgız yönetimindeki Atatürkçü Düşünce Derneği Korosu, seslendirdiği birbirinden değerli eserlerle unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Ekrem Gürel Kültür Merkezinin tamamen dolduğu gecede, Atatürk’e duyulan sevgi, özlem ve minnet duyguları şarkılarla bir kez daha dile getirildi. Konser, dinleyicilere hem duygusal hem de anlamlı anlar yaşattı.

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‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar’ konserine katılan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Belediyemiz ve Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şubesi iş birliğiyle düzenlediğimiz ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar’ konserinde, hemşehrilerimizle birlikte duygu dolu bir akşam yaşadık. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, sevdiği şarkılarla, yüreğimizdeki sonsuz sevgiyle ve özlemle andık. Bu anlamlı gecede salonumuzu doldurarak bizlerle olan tüm hemşehrilerime, Şef Asuman Kırgız’a, Atatürkçü Düşünce Derneği koromuza, Dernek Başkanımız Orhan Eratıcı’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Atamızın açtığı yolda, göstermiş olduğu hedefe hiç durmadan yürüyeceğiz"

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Atatürkçü Düşünce Derneği Turgutlu Şubesi Başkanı Orhan Eratıcı ise "Ömrünü ülkemizin bağımsızlık mücadelesine ve muasır medeniyetler seviyesine yükselmesine adayan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yapmış olduğu devrimler ile sadece Türk milletinin değil, aynı zamanda tüm ulusların saygı duyduğu önemli bir kişi olmuştur. Sevgili Atatürk’ün izinde, memleketimizi aydınlık çağlara ulaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz. Atamızın açtığı yolda, göstermiş olduğu hedefe hiç durmadan yürüyeceğiz. Emaneti namusumuzdur, ölünceye kadar koruyacağız" ifadelerini kullandı.