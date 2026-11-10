Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Emekli Kafe'de çarşamba günleri kadın el emeği pazarı kurulacak

        Emekli Kafe'de çarşamba günleri kadın el emeği pazarı kurulacak

        Yunusemre Belediyesinin kadın üreticileri desteklemek amacıyla açtığı kadın el emeği pazarı, yeni bir satış noktasına kavuşuyor. Her salı Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda kurulan pazar, yarın itibariyle çarşamba günleri Emekli Kafe'de de kurulacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Emekli Kafe'de çarşamba günleri kadın el emeği pazarı kurulacak

        Yunusemre Belediyesinin kadın üreticileri desteklemek amacıyla açtığı kadın el emeği pazarı, yeni bir satış noktasına kavuşuyor. Her salı Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’nda kurulan pazar, yarın itibariyle çarşamba günleri Emekli Kafe’de de kurulacak.

        Yunusemre Belediyesinin kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve yerel ekonomide daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği kadın el emeği pazarı, faaliyet alanını genişletiyor. Her salı Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’nda kurulan pazar, yarından itibaren çarşamba günleri, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışıyla Laleli Mahallesi’nde hizmete kazandırdığı Emekli Kafe’de de kurulacak. Böylece kadınlar, el emeğiyle hazırladıkları ürünleri iki farklı noktada satışa sunma imkanı bulacak. Pazarın Emekli Kafe’deki ilk kuruluşu öncesinde hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın eşi Serap Balaban’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıya Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin ve pazarda satış yapacak kadınlar katıldı. Toplantıda kura çekimiyle satış alanlarının paylaşımı yapılırken pazarın işleyişine ilişkin yol haritası da belirlendi.

        REKLAM

        İlçede yaşayan üretici kadınlardan gelen yoğun talep üzerine Laleli Emekli Kafe’de pazar kurulması için belediyeye başvurduklarını belirten Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin, kadınların emeğini görünür kılmak ve ekonomik hayatta daha aktif yer almalarını sağlamak istediklerini ifade etti. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve eşi Serap Balaban’ın projeye verdiği desteğe teşekkür eden Şahin, Emekli Kafe’nin kadınlar için yeni bir üretim ve dayanışma alanı olacağını söyledi. Pazarda, "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganıyla dayanışma kültürünü ön planda tutacaklarını vurgulayan Şahin, kadınların birbirlerinin emeğine sahip çıktığı ortak bir anlayışla hareket edeceklerini belirtti.

        REKLAM

        Toplantıya konuşan Serap Balaban, kadınların el emeğiyle ürettikleri ürünleri kazanca dönüştürmelerinin ve aile bütçelerine katkı sağlamalarının önemine dikkat çekti. Kadınların üretimlerinin desteklenmesi gerektiğini belirten Balaban, "Kadınlarımızın el emeği, göz nuru ürünlerini ekonomiye kazandırmaları ve emeklerinin görünür olması bizim için çok değerli. Kadınlarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Farklı mahallelerimizden de pazara katılmak isteyen kadınlarımızın yoğun talebi var. Bu dayanışmayı büyüterek daha fazla kadınımıza ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

        Hazırlık toplantısının ardından Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da Laleli Emekli Kafe’yi ziyaret ederek kadın üreticilerle bir araya geldi. Yeni pazar alanının hayırlı olmasını dileyen Başkan Balaban, kadınlara üretim yolculuklarında başarılar diledi. Kadın üreticiler ise kendilerine sunulan imkân ve desteklerden dolayı Başkan Balaban’a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        Şehzadeler'de minik yüreklerden Atatürk'e çiçekli anma
        Şehzadeler'de minik yüreklerden Atatürk'e çiçekli anma
        MCBÜ yerleşkelerinde Atatürk anıldı
        MCBÜ yerleşkelerinde Atatürk anıldı
        Atatürk'ün fotoğrafları Yunusemre'de sergileniyor
        Atatürk'ün fotoğrafları Yunusemre'de sergileniyor
        Şehzadeler'de öğrencilerden Ata'ya anlamlı anma
        Şehzadeler'de öğrencilerden Ata'ya anlamlı anma
        Alaşehir'de Atatürk hayrına pilav dağıtıldı
        Alaşehir'de Atatürk hayrına pilav dağıtıldı
        Hayırsever Abalı çiftinden üniversite hastanesine anlamlı destek
        Hayırsever Abalı çiftinden üniversite hastanesine anlamlı destek