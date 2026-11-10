Emekli Kafe'de çarşamba günleri kadın el emeği pazarı kurulacak

Yunusemre Belediyesinin kadın üreticileri desteklemek amacıyla açtığı kadın el emeği pazarı, yeni bir satış noktasına kavuşuyor. Her salı Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’nda kurulan pazar, yarın itibariyle çarşamba günleri Emekli Kafe’de de kurulacak.

Yunusemre Belediyesinin kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve yerel ekonomide daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği kadın el emeği pazarı, faaliyet alanını genişletiyor. Her salı Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı’nda kurulan pazar, yarından itibaren çarşamba günleri, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışıyla Laleli Mahallesi’nde hizmete kazandırdığı Emekli Kafe’de de kurulacak. Böylece kadınlar, el emeğiyle hazırladıkları ürünleri iki farklı noktada satışa sunma imkanı bulacak. Pazarın Emekli Kafe’deki ilk kuruluşu öncesinde hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın eşi Serap Balaban’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıya Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin ve pazarda satış yapacak kadınlar katıldı. Toplantıda kura çekimiyle satış alanlarının paylaşımı yapılırken pazarın işleyişine ilişkin yol haritası da belirlendi.

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İlçede yaşayan üretici kadınlardan gelen yoğun talep üzerine Laleli Emekli Kafe’de pazar kurulması için belediyeye başvurduklarını belirten Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin, kadınların emeğini görünür kılmak ve ekonomik hayatta daha aktif yer almalarını sağlamak istediklerini ifade etti. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve eşi Serap Balaban’ın projeye verdiği desteğe teşekkür eden Şahin, Emekli Kafe’nin kadınlar için yeni bir üretim ve dayanışma alanı olacağını söyledi. Pazarda, "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganıyla dayanışma kültürünü ön planda tutacaklarını vurgulayan Şahin, kadınların birbirlerinin emeğine sahip çıktığı ortak bir anlayışla hareket edeceklerini belirtti.

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Toplantıya konuşan Serap Balaban, kadınların el emeğiyle ürettikleri ürünleri kazanca dönüştürmelerinin ve aile bütçelerine katkı sağlamalarının önemine dikkat çekti. Kadınların üretimlerinin desteklenmesi gerektiğini belirten Balaban, "Kadınlarımızın el emeği, göz nuru ürünlerini ekonomiye kazandırmaları ve emeklerinin görünür olması bizim için çok değerli. Kadınlarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Farklı mahallelerimizden de pazara katılmak isteyen kadınlarımızın yoğun talebi var. Bu dayanışmayı büyüterek daha fazla kadınımıza ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Hazırlık toplantısının ardından Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da Laleli Emekli Kafe’yi ziyaret ederek kadın üreticilerle bir araya geldi. Yeni pazar alanının hayırlı olmasını dileyen Başkan Balaban, kadınlara üretim yolculuklarında başarılar diledi. Kadın üreticiler ise kendilerine sunulan imkân ve desteklerden dolayı Başkan Balaban’a teşekkür etti.