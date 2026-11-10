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        Atatürk'ün fotoğrafları Yunusemre'de sergileniyor

        Yunusemre Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Atatürk'ün fotoğraflarını çeken Hamza Rüstem'in torunu Mert Rüstem'in arşivinden hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışı, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 12:47 Güncelleme:
        Atatürk'ün fotoğrafları Yunusemre'de sergileniyor

        Yunusemre Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Atatürk'ün fotoğraflarını çeken Hamza Rüstem'in torunu Mert Rüstem'in arşivinden hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışı, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Yunusemre Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını yaşatmak amacıyla tarihi fotoğraflardan oluşan özel bir sergiyi vatandaşlarla buluşturdu. Mert Rüstem'in arşivinden hazırlanan Atatürk Fotoğrafları Sergisi'nin resmi açılışı, Yunusemre Belediyesi hizmet binasının fuaye alanında yapıldı. Serginin açılışına Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcıları Hakan Gürtunca, Mehmet Mesut Doğan, Seyit Ali Özmen ve Pınar Kına, belediyenin birim müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Serginin açılışında konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde saygı ve özlemle andıklarını belirtti. Atatürk'ün tüm Türk ulusuna mal olmuş büyük bir lider olduğunu vurgulayan Başkan Balaban, konuşmasında, "Ulu Önderimiz ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve saygıyla anıyoruz. Atatürk, tüm Türk ulusuna mal olmuş bir liderdir. Onun örnek alınacak pek çok yönü var. Bizlerin, özellikle de kamu çalışanlarının kendimize düstur edinmesi gereken en önemli sözlerinden biri, ‘Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır’ sözüdür. Burada görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımızın bu anlayışla hareket etmesini önemsiyorum. Bu serginin en önemli özelliklerinden biri, Atatürk'ün çok fazla bilinmeyen fotoğraflarına yer verilmesi. Bu kıymetli arşivi bizlerle buluşturan Sayın Mert Rüstem'e ve serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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        Atatürk'ün farklı dönemlerine ait, bir bölümü kamuoyunda az bilinen tarihi fotoğrafların yer aldığı sergi, ziyaretçilere Cumhuriyet'in kurucusunun yaşamından kesitler sunuyor. Mert Rüstem'in arşivinden hazırlanan sergi, 13 Kasım Cuma gününe kadar Yunusemre Belediyesi hizmet binasının fuaye alanında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

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