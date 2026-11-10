Büyük Önder Atatürk, Alaşehir ve Demirci'de anıldı

Öğrenciler tarafından "Nasıl Söylerim Öldüğünü" ve "Gölgen Yeter" isimli gösteriler sunuldu, "Atatürk'ün hayatında 19 sayısının önemi" konulu sunum gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'ndaki törende Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, Garnizon Komutanı Yarbay Çağlar Başkurt ve Belediye Başkanı Erkan Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Yücel Daş ve Belediye Başkan Vekili Erdil Dağdelen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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